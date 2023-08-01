В Орле приступили к благоустройству территории у Красного моста

Фото: пресс-служба администрации Орла

Для благоустройства территории близ моста завезены тротуарная плитка, бордюрный камень, бетонные водоотводные лотки. Со стороны Заводского района у подножия Красного моста уже четко прорисовывается тропиночная сеть − дорожки с бордюрами, отсыпанные щебнем. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Продолжается на переправе покраска арок, но на этом работа с ними не исчерпана. В конечном варианте каждая ниша и каждый свод арок будут оснащены индивидуальной архитектурной подсветкой.

На мосту ведется установка чугунных ограждений. Они отлиты по образу своих «предшественников» 1940-1950-х годов, но в отличии от старых ограждений имеют раздельные секции, чтобы в случае реставрации одной из них не приходилось извлекать целый пролет. На объект также доставят чугунные декоративные цоколи на опоры освещения.

Известно, что по левой стороне завершено устройство трамвайного полотна. В скором времени бригада специалистов приступит к укладке рельс уже по правому берегу. Сейчас там заливается переходная плита под трамвайные пути.