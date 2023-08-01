В Орле главного инженера строительной компании будут судить за падение рабочего с 40-метровой высоты

Фото: СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет России по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении главного инженера одной из строительных организаций города Орла. Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что мужчина, которого обвиняют в преступлении, в январе 2020 года бы ответственным за обеспечение безопасности на стройке многоквартирного жилого дома, расположенного на переулке Рижском в городе Орле. В один из рабочих дней инженер допустил бригаду рабочих для проведения работ на 14 этаже строящегося здания, несмотря на то, что по периметру объекта не было защитных ограждений.

Из-за безответственного бездействия обвиняемого мужчины, пьяный рабочий потерял равновесие на краю перекрытия и упал с высоты более 40 метров.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.