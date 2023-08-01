Особый противопожарный режим в Орловской области отменен

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Глава регионе Андрей Клычков подписал распоряжение правительства Орловской области от 28 июля 2023 года № 492-р об отмене особого противопожарного режима на территории Орловщины.

Отметим, что особый противопожарный режим отменен в связи с установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности на территории Орловской области.

Особый противопожарный режим, напомним, был введен в регионе с 12 июля с целью предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций.