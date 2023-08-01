В Орловской области представили модельный избирательный участок

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Семинар «Открытость, гласность, прозрачность в работе избирательных комиссий при проведении выборов губернатора Орловской области» был организован избирательной комиссией Орловской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Участников семинара познакомили с практической работой членов УИК на модельном избирательном участке. Присутствующие поучаствовали в импровизированном голосовании с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Кроме того, на мероприятии обсуждались вопросы организации голосования вне помещения, прав и обязанностей представителей средств массовой информации и наблюдателей, присутствующих на участке, а также видеонаблюдения на выборах.