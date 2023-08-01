В Орловской области спасатели сняли с дерева кота

Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области

В последний день июля орловским огнеборцам довелось выполнить не совсем рядовой для их деятельности случай. В Дмитровском районе они помогли спуститься с высокого дерева серому коту. Бедняга просидел там три дня.

– Сотрудники чрезвычайного ведомства, ежедневно заступая на дежурство, всегда готовы прийти на помощь, даже если речь идет о маленькой жизни пушистого кота, – отмечают в пресс-службе МЧС России по Орловской области.

Обеспокоенные жители улицы Молодежной деревни Бычки Дмитровского района Орловской области обратились за помощью к сотрудникам МЧС днем, 31 июля. По их словам кот на дереве сидел третий день и его жалобное мяуканье тревожит всех проживающих поблизости.

Пожарные согласились выехать на помощь четвероногому, так как в это время пожарная обстановка была спокойной. На месте с помощью трехколенной лестницы кота благополучно спасли и передали очевидцам. Местные жители поблагодарили пожарных за спасение питомца.