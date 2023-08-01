В Орловской области сгорел дом на трех хозяев

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание жилого дома на трех хозяев в селе Михайловка Новодеревеньковского района произошло около часа ночи, 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных горела часть кровли открытым пламенем, существовала угроза распространения огня на смежные помещения дома.

В результате пожара выгорела одна из квартир и две другие частично пострадали от огня. В тушении пожара помимо сотрудников МЧС принимали участие добровольцы. Сообщается, что пострадавших в здании не было. Сейчас причину пожара устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировали восемь возгораний.