Надежда Бахтина стала главным врачом Поликлиники №2 города Орла

Фото: Департаменте здравоохранения Орловской области

В конце июля 2023 года сотрудникам Поликлиники №2 города Орла представили нового главного врача. Должность заняла Надежда Бахтина. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Известно, что Надежда Бахтина более 10 лет проработала в этой поликлинике. Начинала участковым врачом-терапевтом, затем стала заведующей терапевтическим отделением.

Позже получила новый управленческий опыт в стационаре НКМЦ имени Зинаиды Круглой в должности заместителя главного врача по клинико-экспертной работе.

Сейчас врач вернулась в родную поликлинику. Здесь Надежда Бахтина и будет применять весь тот опыт, который почерпнула в амбулаторно-поликлиническом звене и стационаре.