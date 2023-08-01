Орловская область доставила в зону СВО еще один крупный гуманитарный груз

Фото: соцсети губернатора Орловской области Андрея Клычкова

По словам губернатора, большой груз привезли в два подразделения к орловским военным. Артиллеристам передали коллиматорные прицелы, глушители, тактические ремни на АК, пауэрбанки, планшет, смартфон, часы, рации, автомобильные рации. Помимо этого была закуплена партия дополнительного обмундирования – бронежилеты, тактические шлемы, рюкзаки, берцы, спальные мешки, мультитулы. Приобретены газовые обогреватели, блиндажные свечи, маскировочные сети, лопаты, сетку-рабицу, пленку, утеплитель, гвозди, молотки, топоры, степлер и скобы, баки для воды и, конечно, продукты питания и питьевую воду. Для техники орловцы привезли масло для двигателей, зеркала заднего вида на Урал, автомобильные радиостанции и антенны к ним, а также запчасти.

Военнослужащим из разведки передали дизельный генератор, рации, усиленные антенны, квадрокоптер, пульт и очки для FPV дронов, ноутбук, принтер, планшет, глушители, автомобильные рации. Также гости из Орловской области доставили стройматериалы и инструмент – бензопилу, болгарку, паяльник для микросхем, отвертки, сверла, саморезы, пленку, утеплитель, баллонный газ, горелки, наборы инструментов, лопаты, компрессор.

– По одежде ребята просили панамы, треккинговые носки, тактические пятиточечники, дождевики, тактические шлем и кобуру. Все просьбы выполнили. Кроме того, вручили продукты питания, питьевую воду, предметы личной гигиены, средства от комаров и медикаменты, – отметил глава области Андрей Клычков.

Кроме того, делегация из Орловщины передала военным письма от школьников и личные посылки от родственников, а также открытки, которые подписал лично президент России.