Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 14:33

В Орловской области создадут общественную территорию за 92 миллиона рублей

Обустроить несколько зон для отдыха жителей планируют в Ливнах
Елена Зябкина
Фото: сайт правительства Орловской области

Фото: сайт правительства Орловской области

На реализацию проекта «На крыльях перепелки» город Ливны получит более 92 миллиона рублей. Деньги проект полуучил благодаря победе в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В следующем году в Ливнах будет благоустроена улица Дзержинского – одна из центральных пешеходных и автомобильных городских артерий.

Известно, что в рамках проекта планируется создать въездную стелу, уличную зону, в которую будут входить зона отдыха с лавочками и урнами, упорядоченные парковочные карманы, прогулочно-досуговую зону с теневыми навесами, зону отдыха с лавочками и урнами. Помимо этого, планируется обустроить Комсомольский сквер, детскую площадку и сухой фонтан.

Всего рабочим предстоит облагородить общественное место площадью 2,2 гектара.