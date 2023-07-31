Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 июля 2023 13:33

В Орле мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой

ДТП произошло днем, 30 июля, в Советском районе областного центра
Елена Зябкина
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспеции, 30 июля 45-летняя водительница "Киа Спортейдж" ехала по улице Октябрьская со стороны улицы Гуртьева в направлении улицы Красноармейская. Около трех часов дня в районе дома №47 А по улице Октябрьская при повороте налево женщина въехала в мотоцикл "Мотолэнд", под управлением 28-летнего водителя, который ехал по встречке.

В результате ДТП водитель "Мотоленда" получил травмы и после осмотра медиками был госпитализирован.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 34 ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы.