В Орле мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспеции, 30 июля 45-летняя водительница "Киа Спортейдж" ехала по улице Октябрьская со стороны улицы Гуртьева в направлении улицы Красноармейская. Около трех часов дня в районе дома №47 А по улице Октябрьская при повороте налево женщина въехала в мотоцикл "Мотолэнд", под управлением 28-летнего водителя, который ехал по встречке.

В результате ДТП водитель "Мотоленда" получил травмы и после осмотра медиками был госпитализирован.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 34 ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы.