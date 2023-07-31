Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 12:59

В одной из школ Орловской области отремонтировали спортзал более чем за два миллиона рублей

В спортзале покрасили полы, закупили инвентарь и отремонтировали раздевалки
Елена Зябкина
.

.

Фото: Елена Зябкина

Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", ученики школы № 9 города Мценска Орловской области в новом учебном году начнут занятия физкультурой в обновленном спортивном зале.

В школьном спортивном зале завершен ремонт. Рабочие заменили оконные блоки, входную дверь, полностью произвели ремонт потолка, стен, произвели монтаж ограждения на радиаторы отопления. Кроме того, в помещении осуществлен капремонт в раздевалках спортивного зала, душевых и санузлах. Выполнен монтаж защитных сеток на окна. А еще в спортзале покрасили полы.

Спортивный инвентарь школы пополнен несколькими теннисными столами и ракетками, которые позволят детям заниматься теннисом.Ремонт обошелся в 2,2 миллиона рублей.