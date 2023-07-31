Команда КВН из орловского университета завоевала награду на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН 2023»

Фото: Орловский государственный университет

30 июля состоялся гала-концерт музыкального фестиваля КВН «Голосящий КиВиН 2023» в Светлогорске Калининградской области.

За награды фестиваля боролись 12 команд: «Пал Палыч» (Хабаровский край), «Джентльмены удачи» (Курганская область), «Близкие» (Белгородская область), «Северяне» (Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра), Сборная посёлка А (Мурманская область), «Поэтессы» (СПБГУПТД, Санкт-Петербург), Атомная сборная (Ленинградская АЭС, Сосновый Бор), «Не кипишуй» (область Абай, Казахстан), «Красный лис» (Владивосток), «Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону), «Ровеньки» (ОГУ имени Тургенева, Орел), Сборная МАИ (Москва).

Ответственное решение о том, кто же получит награды фестиваля принимали Сергей Жилин, Алла Михеева, Олег Новицкий, Пелагея, Дмитрий Хрусталев и Люся Чеботина.

Команда «Ровеньки», представляющая Орловский государственный университет имени Тургенева, открыла гала-концерт и сразу завоевала симпатии зала и жюри. По итогам фестиваля «Ровеньки» забрали малый КиВиН в светлом.