В Кромах Орловской области создадут кинозал за девять миллионов рублей

Создание дорогостоящего кинозала стало возможным благодаря тому, что Центр культуры и досуга Кромского района стал победителем конкурса Фонда кино на получение поддержки для организаций, осуществляющих показ фильмов.

Известно, что средства будут направлены на приобретение необходимого оборудования для кинозала, включая цифровой кинопроектор, киноэкран, систему для 3D показа, звуковое оборудование, комфортабельные кресла и многое другое.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, обновленный кинозал откроют для зрителей в конце декабря. Посетители кинозала также смогут воспользоваться «Пушкинской картой», которая предоставляет дополнительные преимущества и скидки.