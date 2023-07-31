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НовостиПроисшествия31 июля 2023 9:25

В орловской деревне сгорел деревянный жилой дом

Жилья лишились жители Крыцино Мценского района
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в деревянном жилом доме в деревне Крыцино Мценского района случилось 30 июля, в девять вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных горела кровля открытым пламенем по всей площади, существовала угроза распространения на помещения дома, а также жилой дом, который находился рядом.

В результате пожара выгорела кровля дома. Сообщается, что пострадавших при пожаре не было. Предполагаемой причиной возгорания специалисты называют короткое замыкание электропроводки.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области ликвидировано 10 возгораний.