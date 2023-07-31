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НовостиПроисшествия31 июля 2023 8:29

В Орловской области добровольцы помогли пожарным потушить хозпостройку

Совместными усилиями пожарные и местные жители не дали огню распространиться
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в деревне Белый Колодезь Колпнянского района произошло в воскресенье, 30 июля, в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных происходило загорание внутри деревянной пристройки, кровля обрушилась, существовала угроза распространения огня на соседние помещения.

В результате пожара выгорела пристройка на 18 квадратных метров. Отмечается, что помимо колпнянских пожарных в тушении принимали участие добровольцы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается специалистами.