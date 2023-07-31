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НовостиОбщество31 июля 2023 7:57

Орловцы смогут присоединиться к акции «Фронтовой микрофон» в Бунинской библиотеке

Мероприятие в поддержку военных пройдет в Орле 5 августа
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Акция в поддержку участников СВО состоится на площадке перед Орловской областной библиотекой имени Ивана Бунина в 17:00.

Участниками мероприятия станут профессиональные поэты и писатели, все любители поэзии. В стенах областной библиотеки прозвучит фронтовая поэзия эпохи Великой Отечественной войны и современные «окопные» стихи, вошедшие в антологию Донбасской поэзии «Великий блокпост».

Отметим, что мероприятие организовано Орловской областной библиотекой имени Ивана Бунина и Тургеневским обществом Орла.

Возрастное ограничение 12+