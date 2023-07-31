В Орловской области отремонтировали мост через реку Филенка

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

На мосту строители выполнили работы по разборке существующих конструкций моста, устройству сложных вспомогательных сооружений, технологических площадок, ремонту крайних, промежуточных опор, пролетного строения. Об этом сообщили в правительстве Орловской области.

Помимо этого, рабочие устроили деформационные швы, гидроизоляцию, нижний слой асфальтобетонного покрытия, верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Установлены односторонние металлические барьерные ограждения мостовой группы, перильные ограждения из композитных материалов, монолитные переходные плиты, конусы из железобетонных плит, обустроены подходы к мосту.

Длина моста составляет более 50 метров, длина подходов – 60 метров. Общая стоимость контракта составила 26,9 миллионов рублей.