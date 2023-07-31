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НовостиОбщество31 июля 2023 6:44

В Тросне Орловской области установили новый монумент

Противотанковую пушку 53-К установили в орловском селе в в память о бойцах, погибших в ходе сражения на Орловско-Курской дуге
Елена Зябкина
Фото: администрация Троснянского района

Фото: администрация Троснянского района

В качестве памятника о переворотном событии Великой Отечественной войны поставили противотанковую пушку образца 1937 года 53-К калибра 45 миллиметров. Орудие было найдено два года назад поисковым отрядом «Застава Святого Ильи Муромца», который ведет активную поисковую работу в Троснянском районе.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», работы по ее восстановлению и установке монумента производились Межрегиональным поисковым объединением «Костер» совместно с орловским региональным благотворительным фондом «Победа».

Монумент в Тросне установлен в память о бойцах Красной армии героически погибших 5 июля 1943 года при отражении танковой атаки противника.