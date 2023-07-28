Орловский полицейский предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями

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Следственный комитет России поОрловской области завершил расследование уголовного дела в отношении инспектора ДПС МО МВД России «Ливенский». Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

– Следствием установлено, что обвиняемый в мае 2020 года по просьбе начальника полиции МО МВД России «Ливенский» не исполнил установленные законодательством РФ административные процедуры в отношении местного жителя, в действиях которого усматривались признаки административных правонарушений при управлении транспортным средством, не составил протокол об административном правонарушении, тем самым незаконно освободил его от применения мер административного воздействия, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Полицейский отстранен от исполнения своих должностных обязанностей и при подтверждении его вины приговором суда будет уволен из органов внутренних дел.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативной деятельности из УФСБ и УМВД России по Орловской области.