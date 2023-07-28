Орловский губернатор проверил благоустройство парка «Воинской славы»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Благоустройство улицы Ленина и парка «Воинской славы» стало возможно благодаря победы Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2022 года «Связующая нить». Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Подрядчик провел подготовительные работы, сейчас ведется укладка тротуарной плитки, установка бордюрного камня, укладка кабеля. В парке будут установлены арт-объекты и малые архитектурные формы. Стоимость работ составляет 80,8 миллиона рублей. Срок завершения - 30 октября 2023 года.

Глава региона Андрей Клычков вместе возложил цветы к мемориалу «Скорбящая мать», почтив память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В братской могиле на территории мемориала «Скорбящая мать» в центре поселка Змиевка покоятся останки 268 бойцов Красной армии, погибших летом 1943 года.