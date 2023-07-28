Орловцы отправили 80 тонн питьевой воды в зону СВО

Фото: сайт пресс-службы правительства Орловской области

Обеспечить чистой водой необходимо как можно большее число военнослужащих. В связи с этим очередные 20 тонн воды раздали в районе города Попасной Луганской Народной Республики. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Через Попасной идет дорога на Артемовск (Бахмут). Воду подавали прямо в окопы. В этом районе стоит очень жаркая погода, а в радиусе 30 километров нет ни магазинов, ни ларьков, ни супермаркетов.

– Буквально за пару часов разгрузили наш тягач – штурмовикам, военным медикам, подразделениям ВДВ. Удалось встретиться с орловским десантником, передать привет с малой родины, вручить воду от земляков. Орловцы хорошо понимают, что у бойцов есть только наша поддержка. И мы обязательно будем помогать дальше, – отметил Андрей Клычков.

В общей сложности, по словам главы региона, в зону СВО уже доставлено 80 тонн воды из 200 тонн, которые были закуплены нашим регионом.

Орловцы могут помочь нашим бойцам: принести воду можно в пункты сбора – Патриот 57 на улице Привокзальная, 8, или Администрацию Орловского муниципального округа, расположенной на улице Полярная, 12.