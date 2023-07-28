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НовостиСпорт28 июля 2023 10:31

Орловский спортсмен стал бронзовым призером первенства России по боксу

Боксер Марк Сазоничев по итогам всех боев завоевал третье место на состязаниях во Владикавказе
Елена Зябкина
Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

В столице Северной Осетии определились победители и призеры первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет. Об этом сообщает Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий.

Отметим, что за медали одних из главных юношеских соревнований по боксу в стране боролись более 300 спортсменов из 69 регионов.

Орловец Марк Сазоничев, представлявший верховскую школу бокса, по итогам всех боев в весовой категории 46 килограммов завоевал третье место.