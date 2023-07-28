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НовостиОбщество28 июля 2023 8:59

Литературные музеи Орла проведут День открытых дверей 5 августа

Музеи в Орле будут работать в День города с 10 до 17 часов без перерыва
Елена Зябкина
Фото: Орловский литературный музей Ивана Тургенева ОГЛМТ

Фото: Орловский литературный музей Ивана Тургенева ОГЛМТ

Все желающие смогут бесплатно посетить литературные музеи 5 августа в связи с 80-ой годовщиной освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков.

Для орловцев и гостей города в День города буду доступны экспозиции музея Ивана Тургенева, музея писателей-орловцев, музея Ивана Бунина, дома-музея Николая Лескова и Дома Тимофея Грановского, дома Леонида Андреева.

В частности, в Музее Ивана Бунина имеется возможность с помощью мультимедиа гида, созданного на платформе Артефакт, прослушать экскурсию, детально рассмотреть экспонаты, получить о них дополнительную информацию.

Часы работы музеев: с 10 до 17 часов без перерыва.

Телефон для справок: +7 (4862) 76-15-74.