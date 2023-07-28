Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июля 2023 8:25

В Орле по время пожара эвакуировали десять человек

Пожар случился вечером, 27 июля, в Заводском районе
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в подъезде многоквартирного дома на улице Нормандия-Неман в Орле произошло 27 июля, около десяти вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

По прибытию пожарных в подъезде было сильное задымление. В итоге пожарные приступили к эвакуации жителей дома.

В результате пожара выгорел электрический щит. Огнеборцы эвакуировали из дома 10 человек. Сообщается также, что пострадавших во время пожара не было. Причины возгорания устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировали девять возгораний.