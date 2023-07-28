Орловцам обещают повысить качество обслуживания общественным транспортом

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Андрей Клычков подписал постановление правительства Орловской области о создании рабочей группы по вопросам оптимизации схемы обслуживания населения общественным транспортом на территории Орловской городской агломерации.

Рабочую группу будет возглавлять руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин.

В состав группы войдут руководители орловских перевозчиков.

Рабочая группа является совещательным органом, образованным в целях координации и обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований.