В Орловской области активизируют работу по обеспечению безопасности людей на воде

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По оперативным данным ГУ МЧС России по Орловской области, с начала купального сезона в Орловской области зарегистрировано 13 происшествий, в результате которых погибли 12 человек. Спасены три человека, в том числе два ребенка.

– Сейчас завершение летних каникул, очень большой риск для происшествий на воде. Наша с вами задача - не допустить неблагоприятных ситуаций. Работать необходимо в тесной взаимосвязи с МЧС и Роспотребнадзором, – отметил Андрей Клычков.

Губернатор рекомендовал главам муниципальных образований провести мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, особое внимание уделить детской безопасности, продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся у водоемов без сопровождения взрослых.

По словам главы области, необходимо обеспечить работу пляжей на подведомственных территориях, постоянный контроль за работой спасательных постов, санитарным состоянием оборудованных мест отдыха граждан у водоемов, поддержанием инфраструктуры пляжей в надлежащем состоянии.