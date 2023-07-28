В Орле открылся «Литературный пленэр» в рамках Всероссийского проекта «Литературный марафон»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Около 200 ребят Российского Движения детей и молодежи «Движение первых» из 69 регионов страны стали участниками торжественной церемонии открытия. Мероприятие прошло во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Итоговое событие Всероссийского проекта «Литературный марафон» Российского Движения детей и молодежи «Движение первых» - «Литературный пленэр» в Орловской области будет проходить с 27 июля по 2 августа.

Из двух тысяч участников «Движения первых» было отобрано 200 финалистов, которые представили лучшие творческие произведения в разных жанрах.

В течение недели ребята поучаствуют в экскурсионной программе «Город Орел – литературная столица России», творческих встречах, мастер-классах с наставниками, посетят музеи и театры областного центра. За это время участникам помогут раскрыть в себе талант писателя, поэта или художника под руководством опытных наставников.