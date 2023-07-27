Орловской области выделили более миллиарда рублей на реализацию проектов

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

В VIII Конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды победили три проекта из Орловской области: проект «На крыльях перепелки» в городе Ливны, проект «Мценская верста» в городе Мценск и проект «Феникс» в городе Новосиль. Об этом на совещании с главами муниципальных образований Орловской области напомнил глава региона Андрей Клычков.

Известно, что на реализацию проекта Ливен выделено федеральное финансирование в размере 92,1 миллиона рублей. Такая же сумма будет направлена во Мценск, а 72,3 миллиона рублей – в Новосиль.

По количеству поданных заявок Орловская область в лидерах: в абсолютных величинах – четвертое место по стране, в пересчете на 1000 жителей – на первом месте.

По итогам всех конкурсных отборов Минстроя России в 2018-2023 годах на Орловщину привлечено 1,2 миллиарда рублей для реализации 17 проектов в 10 муниципалитетах Орловской области. По итогам всех конкурсных отборов Минстроя в 2018-2023 годах город Ливны вошел в число 14 малых городов России, имеющих максимальное количество проектов-победителей – 3 проекта.