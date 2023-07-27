В самой большой орловской школе идут отделочные работы

Фото: соцсети Юрия Парахина

По словам главы города в Заводском районе кипят работы над одними из главных объектов нацпроектов – школой на улице Зеленина и дорогой по улице Комсомольской.

В активной фазе отделка в самой большой орловской школы. Подрядчик заканчивает четвертый этаж, практически завершено благоустройство прилегающей территории, ведется ее озеленение.

На дороге на улице Комсомольской уложено 17,3 тысяч квадратных метров нижнего слоя покрытия из горячего асфальтобетона, почти завершен верхний слой, устраиваются велодорожки и тротуары.

– Не забываем и про частный сектор. Отсыпана асфальтогранулятом дорога к озеру Светлая жизнь. Теперь подъезд к пляжу – не проблема. Это что касается текущего содержание. А в следующем году зайдем с капитальным ремонтом: ОМЗ уже разрабатывает проект, предусматривающий освещение, ограждение и тротуары, контейнерную площадку, – отметил Юрий Парахин.