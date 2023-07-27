В Орле при столкновении двух иномарок пострадала пенсионерка

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 58-летний водитель «Мицубиси Лансер» ехал задним ходом по дороге дублеру улицы Комсомольская. Около шести часов вечера в районе дома №356 он наехал на стоящий «Хендэ Солярис», которым управлял 41-летний водитель. В это время в «Хендэ Солярис» садились пассажиры.

В результате дорожно-транспортного происшествия 68-летняя пассажирка транспортного средства «Хендэ» получила травмы, после осмотра медиками пенсионерка была отпущена на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых пострадали три человека.