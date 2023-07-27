В Орловской области отремонтируют дорогу «Ливны – Красная Заря»

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Поручение выделить дополнительные средства на ремонт дорожного объекта дал губернатор Андрей Клычков по итогам встречи с жителями Краснозоренского района.

Известно, что по этому участку проходит маршрут школьного автобуса, ежедневно местная детвора ездит из села Успенье в базовую школу, расположенную в селе Большая Чернава. Также по дороге осуществляется перевозка больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями из Краснозоренской ЦРБ в Ливенскую центральную районную больницу.

– На встрече с жителями было много вопросов по проблемным дорогам района. Я дал поручение выделить средства на ремонт дороги «Красная Заря – Ливны», на это направили 51 миллион рублей, работы начнутся в августе, − поведал глава региона в рамках прямого эфира в социальных сетях.

Клычков отметил также, что дорога «Красная Заря – Измалково – Малиново», о которой также шла речь на встрече с жителями Краснозоренского района также будет отремонтирована. Она соединяет жителей села Малиново с районным центром.