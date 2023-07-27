В Орле почтили память детей, погибших в Донбассе

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В акции, посвященной Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков. Мероприятие состоялось в парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Памятная дата была установлена указом главы ДНР Дениса Пушилина, чтобы увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.

– 27 июля в ДНР объявлен Днем памяти детей – жертв войны. Проявляя горячую солидарность с нашими братьями, сегодня мы собрались, чтобы почтить память безвременно ушедших Ангелов – именно так называют погибших детей Донбасса. От годовалых до 18-летних – никого не пощадил киевский режим, устроивший геноцид русского народа. Правду об этом обязаны услышать люди во всех странах и на всех континентах. А самое главное – зло должно и будет наказано, – обратился к собравшимся губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Члены общественных организаций, представители власти и жители Орловщины почтили память погибших детей минутой молчания. В конце мероприятия на пьедестал у памятника возложили цветы, мягкие игрушки, зажгли свечи памяти.