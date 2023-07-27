В Орле за сутки сгорели две дачи

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Первое возгорание в дачном доме случилось около десяти утра, 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Горела дача в СНТ «Андриабуж» в Орле. На момент прибытия пожарных горела кровля открытым пламенем по всей площади.

В результате пожара дачный дом выгорел изнутри на 25 квадратных метрах. Известно, что пострадавших в пожаре не было.

Следующее возгорание дачного дома уже в СНТ «Заря-1» в Орле произошло в час дня. В момент прибытия спасателей дом горел открытым пламенем по всей площади. Специалисты определили существующую угрозу распространения огня на рядом стоящие строения.

В результате пожара дачный дом выгорел на 30 квадратных метрах. Пожарные не дали огню распространиться. Пострадавших в здании обнаружено не было.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано пять возгораний.