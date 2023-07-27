В Орловской области утвердили квоту добычи для охотников на ближайший год

. Фото: Елена Зябкина

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ об утверждении лимитов и установлении квот с августа 2023 года по 1 августа 2024 года.

Из документа известно, что лимиты установлены на добычу лося, оленя благородного, косули европейской и барсука.

При этом, лимит на добычу лося установлен в размере 99 особей или 6,1% от общей численности лосей, обитающих в регионе (1623 особи). Лимит на добычу оленя благородного составил 15 особей или 4% от их численности (374 особи). Лимит на добычу косули европейской установлен в размере 1035 особей или 10,8% от общей численности этих животных в нашей области (9617 косулей).

Помимо этого установлен лимит на добычу барсука – 74 особи или 8,6% от общей численности в регионе (861 барсук).