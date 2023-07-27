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НовостиЗдоровье27 июля 2023 7:58

В Орловской области новое оборудование поступило в Шаблыкинскую ЦРБ

Орловское медучреждение пополнилось аппаратами УЗИ и ЭКГ
Елена Зябкина
Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Современное оборудование поступило в центральную районную больницу Шаблыкино в рамках национального проекта.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, медучреждение получило современный аппарат УЗИ, два аппарата ЭКГ для работы в стационаре и на выездах, аппарат для холтеровского мониторирования (для оценки работы сердца), спирограф для оценки дыхания (входит в диспансеризацию после ковида), офтальмологический тонометр для измерения внутриглазного давления, а также портативный дефибриллятор.

Известно также, что общая стоимость оборудования – более шести миллионов рублей.

На сегодняшний день врачи районной больницы уже проводят диагностику заболеваний пациентов при помощи нового оборудования.