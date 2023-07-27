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НовостиОбщество27 июля 2023 7:29

Орловцы собирают большой гуманитарный груз

Орловские посылки в ближайшее время будут доставлены артиллеристам, танкистам и разведчикам
Елена Зябкина
Фото: Сергей Лежнев

Фото: Сергей Лежнев

Гуманитарный груз готовится к передаче сразу в три подразделения, которые участвуют в специальной военной операции. Об этом рассказал советник губернатора Сергей Лежнев.

Кроме посылок для артиллеристов, танкистов и разведчиков свою гуманитарную помощь собирают ведомства, региональные департаменты, коллективы предприятий и районы Орловской области. Всего формируют 18 посылок на фронт.

Каждый желающий может помочь нашим военнослужащим. Перевести средства по специальным реквизитам или по QR-коду.