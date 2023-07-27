В Орловской области подходит к концу капремонт Краснооктябрьской школы

Фото: районная газета «Мценский край»

Краснооктябрьская школа находится во Мценском районе. Учебное заведение с уютными и комфортными классами в деревне Волково распахнет свои двери 1 сентября. Об этом сообщает районная газета «Мценский край».

Сейчас на объекте выполнен ремонт фасада, всех внутренних помещений, полностью заменены коммуникации. Для учреждения образования уже приобретена вся необходимая мебель, в августе поступит оборудование. В новом учебном году на базе Краснооктябрьской школы откроется учебный центр «Точка роста» естественно-гуманитарного профиля.

Подрядчик уверяет, что к началу августа будет завершено благоустройство прилегающей к школе территории. Здесь появится новая спортивная площадка, а также будет уложена плитка на школьном дворе, обустроен тротуар.

На территории школы завершены работы по устройству основания спортивной площадки, установлены снаряды.