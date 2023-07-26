В Орле начали готовиться к фестивалю «Стрелка»

Фото: пресс-служба администрации Орла

В честь Фестиваля цветов «Стрелка» возле мемориала 400-летия Орла специалисты МБУ «Спецавтобаза» начали высаживать цветочные композиции. О подготовке к цветочному мероприятию в этом году рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Возле стелы высадят красные петунии в форме звезды. Рядом с ними расположатся бархатцы в форме Георгиевской ленты. Всего на композицию уйдет порядка 3,5 тысяч цветов.

Орловцы смогут насладиться красотой цветущих растений уже в четверг, 27 июля, после окончания высадки петуний и бархатцев.