В Орловской области за сутки пятеро человек стали жертвами мошенников

Фото: Нина Соколова

Жители области перечислили злоумышленникам деньги под различными предлогами: покупка и продажа товаров через рекламные сайты, перевод денег на «безопасный счет», попытка заработать на бирже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Одной из жертв оказалась 23-летняя орловчанка. Девушка под предлогом перевода своих сбережений на «безопасный счет» перечислила злоумышленникам 205 тысяч рублей.

Две жительницы Мценска лишились 30 и 39 тысяч рублей. В первом случае амчанку обманули с продажей дачи. А во втором девушка лишилась денег при покупке породистого щенка, которого после оплаты так и не увидела.

Еще один обманутый пытался заработать играя на бирже, но по рекомендации, чтобы обналичить суммы перечислил заработанные деньги мошенникам.

Пятой орловчанкой, попавшейся на удочку преступников, стала 18-летняя жительница Малоархангельского района. Девушка разместила в интеренете объявление о поиске работы, но нечестные «работодатели» попросили оформить ее кредитную карту, в результате чего девушка лишилась более девяти тысяч рублей.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, по всем фактам следственными подразделениями территориальных органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества.