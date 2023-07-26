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НовостиОбщество26 июля 2023 12:51

В День города Орла уделят особое внимание безопасности жителей и гостей областной столицы

Губернатор Орловской области обсудил с силовиками безопасность на праздновании Дня города
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Ситуационном центре губернатора Орловской области состоялась рабочая встреча.

Участие в совещании приняли главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, руководители силовых структур и правоохранительных органов.

Силовики и глава региона обсудили готовность сил и средств правоохранительных органов региона к обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории Орловской области в период проведения мероприятий в рамках празднования 80-й годовщины освобождения Орла и области от немецко-фашистских захватчиков.

− На праздничные торжества в Орел приедут почетные гости из разных регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик. Вопросам безопасности орловцев и гостей города необходимо уделить особое внимание, − отметил на совещании Андрей Клычков.

После руководители ведомств региона доложили губернатору об оперативной обстановке.