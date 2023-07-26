Орловский губернатор проконтролировал строительство спортплощадки Краснозоренской школы

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Андрей Клычков посетил стройку во время рабочей поездки в муниципалитет. Работы по обустройству площадки ГТО проводились в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Сейчас на площадке завершили установку спортивного оборудования для сдачи норм ВФСК ГТО, стоимость которого составляет почти 3,4 миллиона рублей.

– Такие площадки востребованы, помогают и в занятиях физической культурой школьников, и в оценке возможностей родителей, сюда можно приходить для тестирования всей семьей, – отметил глава региона Андрей Клычков.

Как отмечает пресс-служба правительства региона, в рамках нацпроекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году проведен ремонт спортивного зала Малиновской школы. Всего в районе 26 спортивных сооружений.