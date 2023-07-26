В Орловской области глава одного из сельских поселений подозревается в растрате

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет Российской Федерации по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений Ливенского района Орловской области. Мужчина подозревается в растрате чужого имущества.

Из материалов уголовного дела известно, что в марте-апреле 2022 года глава поселения договорился о покупке у своего знакомого ноутбука.

– Не желая оплачивать покупку, мужчина изготовил и подписал от имени администрации договор, в который внес заведомо ложные сведения о необходимости ремонта принадлежащего администрации компьютера, который в действительности не требовался. Затем по поручению фигуранта подчиненным сотрудником, введенным в заблуждение, индивидуальному предпринимателю была перечислена необходимая сумма денежных средств, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Сейчас продолжается проверка подозреваемого мужчины, а также устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.