В Орле в больницу имени Боткина поступило новое оборудование

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Новое оборудование поступило в отделение паллиативной помощи больницы имени Боткина. Это кровать стандартная с электроприводом, противопролежневая система с надувным наматрасником и регулируемым давлением, лицевые маски аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях. Об этом сообщили в депздраве региона.

Кроме того, в отделение закупили аппарат искусственной вентиляции легких, концентратор кислорода, инсуффлятор-аспиратор (откашливатель), передвижную систему подъема и перемещения пациента. Поставку этого оборудования в медучреждении ждут в этом году.

Отмечается, что все оборудование специалисты паллиативного отделения выдают во временное пользование. Родственники пациентов могут получить медицинские кровати, противопролежневые матрасы, кресло-коляску, кислородный концентратор, увлажнитель дыхательных смесей, различные перевязочные средства, ингаляторы, а также измерительные приборы: аппараты для проверки насыщения крови кислородом, пульсоксиметры, тонометры, глюкометры. Все для того, чтобы облегчить уход за пациентом и сделать его жизнь более комфортной.