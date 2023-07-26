В Орле представят марки и конверт, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Орловский военно-исторический музей

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, мероприятие пройдет 29 июля. Начало в 12.00. Вход свободный.

Орловцам покажут почтовый конверт и марки серии «К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Все желающие смогут приобрести и лично поставить оттиск штемпеля на конверты, а также отправить их прямо с экспозиции.

Участники мероприятия также смогут посетить выставку «Униформа Красной Армии 1943 года». На ней представлено 35 манекенов с униформой и снаряжением Красной Армии, которые использовались в боях в 1943 году на территории Орловской области.

Посетители также смогут увидеть оригинальные предметы снаряжения и личные вещи 1930-40-х годов, которые использовали бойцы Красной Армии.