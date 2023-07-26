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НовостиСпорт26 июля 2023 7:21

Кубок Черноземья по парусному спорту завоевали орловские спортсмены

Яхтсмены из Орла стали победителями и призерами кубка
Елена Зябкина
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Фото: Елена Зябкина

Традиционный кубок Черноземья по парусному спорту завершился в акватории Воронежского водохранилища. Участниками соревнований стали команды из Воронежа, Орла, Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка и Курска. Об этом сообщил Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий.

Обладателями трех наград, две из которых золотые стали орловские спортсмены.

А именно, в классе «Лазер 4.7» лучшей стала Мария Грамматчикова, поддержал успех и Тимофей Костиков, ставший первым в классе «Оптимист». В этом же классе серебряную медаль завоевала Юлия Полякова.