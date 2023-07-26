Орловская область доставит 200 тонн бутилированной воды участникам СВО

Фото: сайт правительства Орловской области

Военнослужащим доставлена очередная партия бутилированной воды весом 20 тонн. Всего регионом уже закуплено 200 тонн воды. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Сейчас в зоне проведения спецоперации установилась жаркая погода. Из-за этого потребление воды военными увеличилось в два раза.

– Теперь на фронтовых дорогах Донбасса есть новая остановка – наша точка, где от всех жителей Орловщины мы раздаем питьевую воду бойцам. Танки, БТР, целые колонны военной техники, все останавливаются за водой и мы никого не оставим без помощи. Если этого мало, будем искать возможность увеличить объем, – рассказал Андрей Клычков.

Отметим, что орловцы могут помочь военнослужащим. Бутилированную воду можно принести на пункты сборы – Патриот 57 по адресу: улица Привокзальная, 8. А также в администрацию Орловского муниципального округа по адресу: улица Полярная, 12.