Благотворительный марафон #ПоБерегу в Орле состоится 6 августа

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В программе благотворительного забега будет четыре дистанции – на 100 метров (для детей с особенностями развития), на 1000 метров (детский забег до 13 лет), а также на дистанции 5,2 километра (с 14 лет) и 21,1 километр (с 18 лет).

Кроме того, орловцам будет доступна опция «Помогу, но не бегу», с помощью которой можно внести пожертвование, не участвуя в забеге.

Открытие стартового городка произойдет в семь утра, стартовые комплекты начнут выдавать в восемь часов. Старт первого забега – инклюзивного состоится в девять утра. Итоги подведут и наградят победителей в тот же день – с 13:00 до 14:00.

Зарегистрироваться на забег можно до 31 июля по ссылке https://reg.place/events/po-beregy-2023

Организаторы обещают жителям и гостям Орла помимо забега множество активностей, творческие и спортивные выступления, конкурсы и подарки.

Полученные средства, собранные в рамках мероприятия, будут перечислены в Фонд поддержки семейно-ориентированных инициатив «Орловский социальный кластер». Цель забега такая же как и в прошлом году – сбор средств на создание детской инклюзивной площадки.