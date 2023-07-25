В Орловской области собирают посылку для военных медиков

Фото: соцсети Сергея Лежнева

О сборе очередной посылки на фронт, которую формируют спортсмены, сообщил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

– Они не раз выезжали на территорию СВО и хорошо знают военную обстановку. Жму руку нашим спортсменам, сотрудникам КСП за регулярную помощь фронту, – отметил Лежнев.

Новая посылка на фронт предназначена для военных медиков, которые несут службу в направлении Кременная-Сватово. Основной задачей медицинских работников является оказание помощи и эвакуация раненых с поля боя.

Военным необходимы рации, тепловизионный монокуляр, коллиматорные прицелы, ноутбук, принтер, бензопилы, наборы ключей, домкраты, маскировочные сети, газовые баллоны. Нужно закупить дополнительное обмундирование – облегченные берцы, тактические кроссовки, форму, футболки, носки, подушки, дождевики, маскхалаты, тактические носилки.

Помимо этого, предстоит передать военнослужащим медикаменты, витамины, влажные салфетки, спреи от насекомых, а также продукты питания.