В Орловской области пожарные спасли из огня домашних животных

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание хозпостройки в деревне Головлево Мценского района произошло 24 июля, около 12 часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных хозяйственная постройка была охвачена огнем изнутри по всей площади. Пожарные приступили к тушению, быстро локализовали, не дав ему распространиться. В МЧС отмечают, что во время пожара были спасены рядом находящиеся строения и домашние животные.

В результате пожара помещения выгорели изнутри. Пострадавших в здании обнаружено не было. Предположительной причиной пожара специалисты называют короткое замыкание электропроводки на чердаке.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано девять возгораний. В основном возгорания приходятся на подгар пищи, короткое замыкание, срабатывание пожарной системы и мусор.