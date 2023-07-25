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НовостиОбщество25 июля 2023 7:25

В Орловской области пройдут соревнования по мотокроссу

Состязания состоятся 5 августа в Ливнах
Елена Зябкина

Кубок России Национальной Российской мотоциклетной Федерации, посвященный 80-й годовщине освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, пройдет 5 августа в Ливнах по адресу: улица Заливенская, дом 134Б. Регистрация начнется в 8:00. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Соревнования пройдут в классе «OPEN» среди мужчин, в классе «МХ2 (125 СМЗ)» среди женщин, в классе «OPEN» среди мужчин-ветеранов в возрастных группах А, Б, В.

Кроме того, состоится традиционный открытый турнир города Ливны среди мальчиков и девочек в классе 65 СМЗ.